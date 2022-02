Mannheimer Morgen Plus-Artikel 75 Ideen für ein besseres Mannheim – Teil 72 Mannheim, wie wär’s ... mit mehr Unterflurcontainern?

Altglas-Container sorgen bei vielen Anwohnern für Ärger. Doch es gibt an einigen Standorten in Mannheim leise, unterirdische Alternativen, weitere sind geplant. Und was darf eigentlich in diese Container hinein, was nicht?