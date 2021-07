Am Anfang steht der sehnliche Wunsch: Mannheim sollte, Mannheim soll, Mannheim muss schöner werden, denn nicht umsonst rangiert es bei den hässlichsten Städten Deutschlands ganz oben. Aber Mannheim wird nicht schöner werden, indem es weiter massenhaft zeitgenössische Architektur in den Stadtraum setzt, in dem es weiter Gebäude aus den 1950er Jahren, den 60er, 70er und gar 80er Jahren abreißt

...