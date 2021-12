Fünf Spielstätten hatte der SV Waldhof Mannheim in seiner bis heute 114-jährigen Vereinsgeschichte. Vier davon - das Schlammloch, das Waldhof-Stadion am Alsenweg, das Südweststadion in Ludwigshafen und natürlich auch das Carl-Benz-Stadion - sind noch erhalten. In jeder dieser vier Spielstätten ist trotz des verblassten Glanzes früherer Tage noch immer ein Knistern zu spüren, der Hauch von

...