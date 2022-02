Diese Jury wählt die fünf besten Ideen für Mannheim

Die Liebe zu Mannheim und das Anliegen, die Stadt in Zukunft mitzugestalten, eint die Jury. Die von der Redaktion ausgewählten Mitglieder werden in den nächsten Wochen die fünf besten unter den „75 Ideen für ein besseres Mannheim“ auswählen. Und zwischen diesen Ideen können Sie, liebe Leserinnen und Leser, abstimmen.

Hier gibt es alle Artikel zu „75 Ideen für ein besseres Mannheim“ im Überblick.

Wie ist die Jury entstanden? Es war nicht einfach, nur acht Jurymitglieder auszuwählen, weil die Plätze begehrt waren. So haben uns unglaublich viele schöne Bewerbungen erreicht. Waschechte oder „noigeplaggde“ Mannheimerinnen und Mannheimer sind es nun geworden, die die beste Idee wählen. Etwa Corinna Ihrig, gelernte Industriekauffrau, 57 Jahre, aus Friedrichsfeld. Sie hat uns geschrieben: „Ich habe keine Berührungsängste mit Menschen und Menschenmassen, liebe Maimarkt, Nachtwandel, Flohmarkt, Stadtfest, Straßenfastnacht, Oktoberfest, Stadtparks, Capitol, NTM, Stadt-Wand-Kunst und vieles, vieles mehr …“ Wow, so viel Mannheim in einem Satz, das muss man erst mal schaffen, dachten wir – und so hat es Ihrig in die Jury geschafft.

Auch beeindruckt haben uns die vielen Bewerbungen von Menschen, die sich schon ehrenamtlich engagieren und hier weitergestalten wollen. Zum Beispiel Wolfgang Mitternacht (72), Ingenieur für Elektrotechnik, Dozent, jetzt „engagierter Rentner“, aus der westlichen Innenstadt und dort im Bürgerverein aktiv.

Der Jury gehört zudem Studentin Laura Siebert an. Zur Schule ging sie am Ursulinen-Gymnasium: „Während meiner Schulzeit hab ich die Stadt immer mehr kennen- und liebengelernt“, so die Ilvesheimerin. „Mir liegt Mannheim und dessen Potenzial am Herzen.“ Mitgestalten will auch Lagerist Thorsten Keßler, 37 Jahre alt, von der Schönau, wo er seit zehn Jahren lebt. Vieles an der Stadt mag er: „Natürlich sind mir auch negative Aspekte aufgefallen“, genau deshalb fand er die Serie so gut, sagt er.

Kurpfalzliebhaber Werner Dub (71) vom Almenhof hat den Blick eines Ex-Vorstandsmitglieds der MVV Energie AG. Ebenso ist dabei für die moderne Sicht der Digitalexperte Christian Land (40), aufgewachsen auf der Rheinau. Bernhard John (76) ist ebenfalls in der Kirche engagiert und kommt aus der Gartenstadt. Christiane Sobel (62), Bezirksbeirätin, komplettiert das Team für die Neckarstadt-West, wo sie sich für Wohnumfeld und Bildungsgleichheit engagiert.