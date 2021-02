Sieg gegen Schwenningen Adler Mannheim in DEL nicht aufzuhalten

Die Adler Mannheim bleiben die Mannschaft der Stunde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Freitagabend feierten die Blau-Weiß-Roten gegen Schwenningen den 15. Sieg im 18. Spiel. Es war der fünfte Erfolg in Serie.