Kommunalpolitik Bürstadts Stadtverordnete setzen auf Engagement eines Bürgers

Der Raiffeisenturm in Bürstadt wird vorerst nicht abgerissen. Das haben die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Mittwochabend entschieden. Zudem darf Rüdiger Engert sein Projekt „Kultur am Übergang" realisieren.