Es klang erstaunt, fast ein bisschen neidisch. Viel Begeisterung und „spürbare Leidenschaft“ fielen den Mannheimern auf, die mit dem Freundeskreis Buga die Bundesgartenschau in Erfurt besichtigten. In der Quadratestadt ist davon indes, weniger als eineinhalb Jahre vor der Eröffnung der Großveranstaltung, leider wenig zu spüren - zu wenig. Wie wäre es also mit mehr Begeisterung für die Buga

...