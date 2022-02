Sechs Herzensideen - und eine Vision für Mannheim

„Mich hat 75 Ideen begeistert, weil ich dabei irgendwie immer was gelernt habe“, sagt Corinna Ihrig. Beschäftigt hat die „MM“-Serie zum 75. Geburtstag dieser Zeitung aber nicht nur sie selbst. „Jedes Mal beim Walking mit meinen Mädels haben wir uns drüber unterhalten!“, erzählt sie und lacht. Ihrig ist eines von acht Mitgliedern der „MM“-Bürgerjury (wir berichteten). Zur jetzt beginnenden Online-Abstimmung musste diese Favoriten-Ideen auswählen. Dabei setzte sich bereits zu Beginn die Idee „Mannheim, wie wär’s mit ... sich mehr zu den Flüssen zu öffnen?“ klar an die Spitze. Gefolgt von „... mehr Hilfe für Vereine“ und „... mit einer Ehrenamtskarte?“.

Die Stimmung beim anschließenden Videocall, indem die Favoritenideen gekürt werden sollen, ist gleich zu Beginn gut. Man kann sogar sagen: Einige deutsche TV-Debattenformate könnten sich von der Debattierkultur der „MM“-Leser eine Scheibe abschneiden. „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz führt durch die Diskussion. Gleich zu Beginn liefern sich die Ideen „Wie wär’s mit ... einem neuen Paradeplatz“ und „Wie wär’s mit ... mehr Sauberkeit“ ein Kopf an Kopf-Rennen.

Wolfgang Mitternacht vom Bürgerverein Innenstadt West sagt, er habe bereits die gesamten Ideen mit den Vereinsmitgliedern „heftigst diskutiert“. „Die Idee mit dem Paradeplatz und auch die Idee, über einen Plan, was mit der Breiten Straße passiert, nachzudenken, fanden wir gut. Aber auch die Idee mit dem festen Architekturforum.“ Laura Siebert, Studentin, klinkt sich ein. Sie sagt, dass das Architekturforum auch ihre persönliche Lieblingsidee ist. Sie könne sich nur schwer von dieser lossagen. „Doch ich füge mich natürlich dem demokratischen Konsens“, sagt sie augenzwinkernd. Wie dicht die Ideen im wahrsten Sinne des Wortes zusammenhängen, zeigt sich hier schon bei den anfänglichen Debatten. „Breite Straße“, ,„Stadtbild“, „Architektur“, „Entwicklung in den Quadraten N1/N2“, „Aufwertung“, „Innenstadt-Aufenthaltsqualität“, „Biodiversität“. Alles Worte, die in der nachfolgenden Debatte fallen.

Und dabei wird auch eine Idee stets als Favorit genannt: „Mannheim, wie wär’s mit ... mehr Sauberkeit“ spielt in der Jury eine große Rolle. Geliebäugelt wird mit dieser Idee oft zusammen mit dem Vorschlag „Mannheim, wie wär’s mit ... mehr Unterflurcontainern“. Auch auf den Beitrag von Oberbürgermeister Peter Kurz wird Bezug genommen. Denn der spreche ja schon im ersten Satz vom Verlust von Biodiversität – in dem er das Artensterben erwähne, so Mitternacht. „Und später auch von Aufenthaltsqualität.“ „Wenn man durch die Stadt geht und da das Stadtbild anschaut, da kommt mir schon die Idee mit den Unterflurcontainern super vor, die ganzen Bierflaschen und so wären dann weg“, verleiht Thorsten Keßler, der vor zehn Jahren auf die Schönau gezogen ist, der spezialisierten Sauberkeits-Idee noch einmal Auftrieb. „Ja, es gibt echte Müllsammelplätze in der Stadt. Und das hat nichts mit Aufenthaltsqualität zu tun“, unterstützt Mitternacht. Christiane Sobel aus der Neckarstadt-West stimmt ebenfalls zu. Und macht dabei noch einmal deutlich: „Viele denken auch: Mannheim, das ist Planken bis Paradeplatz“.

„Mein Herz hängt ja schon ein bisschen an dem „Mehr Begeisterung für die Buga-Artikel“, frischt Corinna Ihrig die Diskussion auf. „Als ich klein war, da war überall der Jäger aus der Kurpfalz, da war so eine Euphorie“, sagt sie . „Das ist jetzt gar nicht so. Und ich hab’ das Gefühl, dass viele gar nicht wissen, was da auf uns zukommt“, betont sie. Dabei biete doch die Buga nachhaltig Chancen, auch für Kunst und Kultur, die jetzt so litten.

Vom Thema Kunst und Kultur kommen die Diskutanten auf das Thema Gemeinschaft. „Ich hätte auch noch für die Gemeinschaftsgärten gestimmt, Ältere und Jüngere engagieren sich dort gemeinsam“, sagt Studentin Siebert. Sie betont erneut den Biodiversitäts-Aspekt: „Das gibt es auch in anderen Städten. Wirklich eine Idee, die ich auch sehr mochte, denn Bienen finden dort auch Platz.“ Es ist indes auch der Gemeinschaftsaspekt, der Werner Dub vom Almenhof bei dieser Idee überzeugt. Doch noch mehr tue dieser Aspekt dies bei einer weiteren Idee, nämlich beim „Musikfestival für alle“. Auch dieser Vorschlag hat viele Fans in der Jury-Runde. Und macht die Vorauswahl-Entscheidung nicht leichter. „Ein Ort, an dem soziale Gräben zugeschüttet werden, das bräuchte eine Stadt wie Mannheim“, sagt Dub. Auch verweist er auf die Stadtteilestadt Mannheim, die immer stärkere soziale Spaltung und die Vielfalt in der Stadtgesellschaft: „Einer Stadt wie Mannheim tut Gemeinschaftsgefühl gut“, ist er überzeugt.

Die Vielfalt der einzelnen Ideen, auch aus der Bürgerschaft, hatte schon zu Beginn die Lokalredakteure Lea Seethaler und Timo Schmidhuber begeistert. Auch Gartenstädter Bernhard John gibt eine Stimme für die Musikfestival-Idee. Und auch Christian Land, aufgewachsen auf der Rheinau. Doch John und Land kommen unweigerlich durch ihre anderen Favoriten wieder zum Sauberkeits- und Paradeplatz-Thema. Werner Dub schaltet sich ein: Bevor man jetzt den Paradeplatz etwas versetze, solle man sich eher darauf fokussieren, was die große Thematik hinter den Vorschlägen ist. Und etwas schaffen, das Mehrwert zeige. Stefan M. Dettlinger, Ressortleiter Kultur, löst die Schlinge: „Ich mache einen Vorschlag: Wir gehen auf sechs Ideen hoch.“ Breite Zustimmung. Bis 8. März können Sie, liebe Leser, abstimmen. Mit etwas Glück wartet ein Gutschein für den MeinMorgen-Shop auf Sie.

