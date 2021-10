Mannheim, ein weiterer Vorschlag aus unserer Reihe „75 Ideen“: Wäre es nicht lässig, irgendwo im Stadtgebiet eine Disc-Golf-Anlage aufzustellen, um den Frisbee-Fans ein reizvolles Ziel zu bieten? Disc-Golf vermengt das Werfen der Frisbee-Scheibe mit der Spielidee des (Mini-)Golfens. Ziel ist es also, die Scheibe mit so wenig wie möglichen Würfen im Korb am Ende der Spielbahn zu versenken – so

...