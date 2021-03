Länder Partei richtet ihr Machtzentrum neu aus

Ohne großes Aufheben hat Baden-Württembergs CDU die Macht in ihrer Regierungsmannschaft neu verteilt. Ab sofort koordiniert wieder Innenminister und Vize-Regierungschef Thomas Strobl die Abstimmung mit Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann. Strobl hat seine CDU-Kollegen bereits zur nächsten Vorbereitungsrunde am Dienstag eingeladen. Anschließend ist eine Sitzung des grün-schwarzen Ministerrats geplant. „Ob der Termin bleibt, ist noch offen", sagt Regierungssprecher Rudi Hoogvliet. Das hänge von den Ergebnissen der Sitzung der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Vortag ab. Bisher hatte Kultusministerin Susanne Eisenmann die CDU-Politik gegenüber den Grünen vertreten. Als Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Landtagswahl war die 56-Jährige naturgemäß eher auf Konfrontation aus, um sich gegen den populären Kretschmann zu profilieren. Der Ausgang ist bekannt: Am Sonntag sackte die CDU auf ihr schlechtestes Ergebnis. Eisenmann hat mittlerweile ihren Rückzug aus der Politik erklärt, will aber ihre Pflicht als Ministerin bis zur Bildung der neuen Regierung erfüllen. Bei den laufenden Sondierungen mit den Grünen ist Eisenmann schon nicht mehr dabei. Immer wieder haben die Grünen signalisiert, wie belastet ihr Verhältnis zu Kretschmann sei. Wenn es zu einer Neuauflage von Grün-Schwarz komme, werde Eisenmann als Ministerin auf keinen Fall akzeptiert. Gegenüber den Grünen hat jetzt Strobl das Sagen. Er ist jetzt wieder die Nummer eins – zumindest vorübergehend. Er gilt als Garant einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, wie sie die Grünen zur Voraussetzung der nächsten Koalition erklärt haben. Da steht die CDU im Wettbewerb mit SPD und FDP, die sich den Grünen auch als Partner anbieten. Normalerweise würde zwischen der Wahl und der Vereidigung der nächsten Regierung die politische Arbeit ruhen. Doch die Pandemie fordert Grüne und CDU ohne Unterbrechung. „Wir müssen handlungsfähig bleiben in dieser Krise", betont Hoogvliet. Das Virus warte nicht, bis die Regierung gebildet ist. Deshalb müssen alle Minister jeden Dienstag Zeit für eine Sitzung freihalten. Gelassen sieht Hoogvliet den Wechsel des CDU-Chefunterhändlers: „Damit haben wir kein Problem." Strobl hatte diese Rolle bis zum Machtkampf um die Spitzenkandidatur, den Eisenmann 2019 gewann. Danach gab es ein kleinliches Gerangel um das Personal, das der kleinere Koalitionspartner als Gegengewicht zur Staatskanzlei bekam. Nur vier der zwölf Stellen gab Strobl für sie frei. Allerdings hat Eisenmann für die Schulen bis Mitte Mai in der Corona-Politik ein gewichtiges Wort mitzureden. Ein wenig ratlos berichten Verbandsvertreter von der laufenden Überarbeitung der Corona-Regeln. Es sei völlig unklar, ob eher Kretschmanns vorsichtige Linie ab sofort Richtschnur wird oder Eisenmanns Kurs, die Schulen möglichst weit offen zu halten.

