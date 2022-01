Um es gleich zu sagen: Über die Frage, ob Denkmäler die richtige „Darreichungsform“ für geschichtliche Botschaften sind, lässt sich trefflich streiten. Nach ihrem Missbrauch in Kaiserreich und NS-Zeit werden denn auch nach 1945 kaum mehr neue errichtet. Doch in den zurückliegenden 30 Jahren kommen in Deutschland mehr hinzu als in den 40 Jahren zuvor, vor allem in Form von Gedenk- und Mahnmalen

...