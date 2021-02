Skoda Fabia: Ganz schön groß geworden

<p>So ganz will Skoda die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Sprich: verraten, wie der neue Skoda genau aussieht. Zu einer Vielzahl von Fakten und Daten liefern die Tschechen nämlich bisher nur Fotos von kräftig getarnten Prototypen.<br/><br/>Doch schon daran lassen sich einige neue Details erkennen. So die auf Wunsch vorne wie hinten mit LED-Technik versehene Beleuchtung. Zudem ist die vierte Generation um elf Zentimeter auf jetzt 4,10 Meter gewachsen, sie bietet deutlich mehr Platz im Innenraum und ein 380 Liter fassendes Gepäckabteil. Skoda verspricht hohen Komfort, modernes Infotainment und innovative Assistenzsysteme. Erstmals ist das Virtual Cockpit für den Fabia verfügbar. Dazu gibt es Benzin-Motoren mit einem Leistungsspektrum von 65 bis 150 PS und, so ein Firmensprecher, "ein hervorragendes Fahrverhalten". Der Spitzenmotor, ein auch aus vielen VW-Modellen bekannter 1.5 TSI, ist serienmäßig an ein 7-Gang-DSG gekoppelt.<br/><br/>Skoda verspricht für den neuen Fabia den niedrigsten Luftwiderstandsbeiwert seiner Klasse. Zudem sollen aerodynamische Detailarbeit etwa am Unterboden und eine Kühlerjalousie mit aktiven Lamellen im unteren Lufteinlass des vorderen Stoßfänger zu einer deutlichen Verbrauchs-Reduzierung beitragen.<br/><br/>Die Auswahl an Assistenzsysteme wurde vergrößert. "Erstmals an Bord sind beispielsweise Travel Assist sowie der Parklenkassistent. Bei einem Unfall schützen bis zu neun Airbags die Personen im Fahrzeug", heißt es bei der VW-Tochter.<br/><br/><br/>43 "simply clever"-Details sind im neuen Fabia zu finden. Sie reichen vom USB-C-Anschluss am Innenspiegel über Smartphone-Taschen für Fondpassagiere bis zur umklappbaren Beifahrersitzlehne und der Multifunktionstasche unter der Gepäckraumabdeckung.<br/><br/>Seine Weltpremiere feiert der neue Fabia im Mai. Die Produktion soll im Juni 2021 anlaufen, der Verkauf startet dann im September.</p>