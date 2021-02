Das interessiert Schönau

Mannheimer Morgen Plus-Artikel Metropolregion 51-Jähriger belästigt junge Frau an Bushaltestelle

Eine 24-Jährige ist am frühen Samstagabend an einer Bushaltestelle im Schönauer Ortsteil Altneudorf von einem Mann sexuell belästigt worden. Nach Angaben der Polizei sprach der 51-Jährige gegen 18 Uhr an ...