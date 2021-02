Das interessiert Lindenhof

Weggeworfene Masken Surfrider hängen "Girlande der Schande" am Mannheimer Rheinufer auf

Weggeworfene Mund-Nasen-Masken sind in Städten, aber auch zunehmend überall in der Natur zu finden. Die Surfrider haben nun am Mannheimer Rheinufer eine "Girlande der Schande" aufgehängt - bestehend aus aufgesammelten Masken.