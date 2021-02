Das interessiert Käfertal

Ost/Käfertal Parktasche wird jetzt zurückgebaut

Nachdem im Dezember 2020 mit den Vorbereitungsarbeiten zur Neugestaltung des Stempelparks in Mannheim Käfertal begonnen wurde, stehen nun die nächsten Arbeitsschritte am angrenzenden Parkplatz vor der Parkanlage an. Laut einer ...