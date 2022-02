Mannheimer Morgen Plus-Artikel Einkaufen Neuer Nachmittagsmarkt auf Franklin - der erste in ganz Mannheim

Bereits am Freitag findet im neuen Stadtteil Franklin ein Nachmittagsmarkt statt - der erste in Mannheim. Der Wochenmarkt öffnet immer freitags um 12 Uhr und bietet unter anderem Obst und Gemüse an.