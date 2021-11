Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weihnachtsmärkte in Mannheim - Eröffnung geplant, aber ungewiss: Am Montag sollen die Weihnachtsmärkte und der Märchenwald in der Innenstadt eröffnet werden. Das ist der Plan der Veranstalter. Der könnte aber durch eine neue Corona-Verordnung kurzfristig noch platzen.

Bilanz zu Kontrollen der Corona-Regeln in Mannheimer Gastronomie: Bei Kontrollen hat das Mannheimer Ordnungsamt zuletzt in 30 Prozent der Lokale Corona-Verstöße festgestellt. Eine Woche zuvor war der Wert noch höher.

Neue Regeln für Besucherinnen und Besucher in allen Mannheimer Krankenhäusern: Ab Donnerstag verschärfen Universitätsklinikum, Diako Mannheim und das Theresienkrankenhaus ihre Besucherregeln. Dann muss einiges beachtet werden.

Mannheimer Weihnachtslichter erstrahlen ab Ende November: Die Mannheimer Innenstadt wird ab dem 22.November mit einer vorweihnachtlichen Stimmung versehen. Erstmalig soll auch ein „Lichterbaum“ am Stadthaus zu sehen sein.

Freispruch für mutmaßlichen Paketbomber?: Abgebrühter Erpresser oder unschuldiger Rentner? Nach einer Serie von explosiven Paketsendungen muss sich ein 67-Jähriger vor dem Landgericht Heidelberg verantworten.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

SV Waldhof mit freien Köpfen und fast komplett: Nach der Länderspielpause bereitet sich der Mannheimer Fußball-Drittligist auf das Top-Spiel gegen den VfL Osnabrück am Sonntag vor. Mittelfeld-Dribbler Adrien Lebeau wird allerdings nicht mitwirken können.

Weinheimerin eine Stunde in Looping-Rutsche im Miramar gefangen: Eine Verkettung unglücklicher Umstände. So beschreibt es der Betriebsleiter des Freizeitbades. Tatsache ist, dass es zu einem Zusammenprall zweier Frauen in der Röhre kam, der nicht ohne Folgen geblieben ist.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.