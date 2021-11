Mannheimer Weihnachtslichter erstrahlen ab Ende November

Mannheim. Durch die Weihnachtslichter wird die Mannheimer Innenstadt ab dem 22. November mit einer vorweihnachtlichen Stimmung versehen. In sämtlichen Seitenstraßen der Planken, die Planken selbst sowie der Paradeplatz wird dann die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet, so die Stadt Mannheim. Außerdem soll ein erstmalig ein sogenannter „Lichterbaum“ am Turm des Stadthauses installiert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Mannheimer Innenstadt erstrahlt jedes Jahr ab Ende November. © Stadt Mannheim

Verantwortlich für die Beleuchtung ist die Werbegemeinschaft Mannheim City e.V., die für die Montagekosten einen jährlichen Zuschuss vom städtischen Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung erhält. Die Mannheimer Wirtschaftsförderung beteiligt sich an der Aktion mit einem Zuschuss in Höhe von 120.000 Euro.