Wer Lust auf einen Glühwein oder eine heiße Waffel in adventlichem Flair verspürt, bekommt ab Montag in der Innenstadt eine dreifache Auswahl an Gelegenheiten. Dann sollen - nach einjähriger, Corona-bedingter Pause - die Weihnachtsmärkte auf den Kapuzinerplanken und am Wasserturm sowie der Märchenwald auf dem Paradeplatz eröffnet werden.

Die Betonung liegt auf „sollen“, denn das, was

...