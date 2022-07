Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Kinobesucher trauern und teilen ihre Erinnerungen: In knapp einem Jahr soll das Cineplex in der Mannheimer Innenstadt schließen. Fans des Lichtspielhauses sind fassungslos und bedauern, dass der City eine weiteres Traditionsgeschäft verloren geht.

Zwölf Schulleiterstellen müssen neu besetzt werden: An jeder siebten Mannheimer Schule steht ein Leitungswechsel an. Aber es fehlt Nachwuchs. Warum findet sich für manche Schulen, etwa IGMH und Moll-Gymnasium, niemand?

Kommentar zur Situation an Mannheimer Schulen: Dass in Mannheim und anderswo einige Chefposten an Schulen - zumindest vorerst - leer bleiben, ist eigentlich kein Wunder, findet Redakteur Bertram Bähr. Denn es fehlt an allem.

Drohende Gasknappheit: In Deutschland gibt es 47 Erdgasspeicher. Vier davon liegen in oder am Rande der Metropolregion Rhein-Neckar. Bis in den Herbst sollen sie bis zu 90 Prozent gefüllt sein. Ein Besuch im Speicher Sandhausen.

Spiegelverein in Mannheim-Luzenberg: Mit einem neuen Büro als Mittelpunkt im Mannheimer Stadtteil Luzenberg will der Spiegelverein ein Zentrum für alle Lebenslagen der Anwohner sein. An der Spitze steht Stefan Möhrke, ein Sozialarbeiter mit großer Erfahrung.

Literaturtage in Ladenburg und Ilvesheim: Spannende Lesungen, interessante Diskussionen, fesselnde Geschichten: Die Ladenburger Literaturtage haben wieder einmal zahlreiche Menschen in ihren Bann gezogen. Auch eine Bestseller-Autorin war dabei.

Grün-Weiss Mannheim gewinnt Derby: Serienmeister Grün-Weiss Mannheim ist mit einem Sieg in die neue Tennissaison gestartet. Im Derby beim BASF TC Ludwigshafen gewann das Team mit 4:2. Im Publikum befanden sich auch mehrere Eishockeyspieler.

Stadt will Inhalt von Biotonnen kontrollieren: Immer wieder landen Plastiktüten im Biomüll. Doch nur wenn der Bioabfall rein ist, kann Strom daraus gewonnen werden. In Ludwigshafen soll es daher in Zukunft Kontrollen geben - im Zweifel bleibt die Tonne stehen.

