Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus für Traditionskino: Der letzte Abspann soll am 30. Juni 2023 laufen - dann kündigt Christian Spickert das Aus des Traditionskinos auf den Mannheimer Planken an. Die Pandemie ist nicht die Ursache.

Cineplex-Aus - ein Drama für die Innenstadt: Noch ein extrem schwerer Schlag für die Mannheimer City. Das Cineplex war ein Anker mit Zugkraft für die Planken, kommentiert Jörg-Peter Klotz.

Neuvermessung von Relevanz: Der Lokaljournalismus verändert sein Selbstverständnis – weniger Terminjournalismus, mehr recherchierte Themen. Das gefällt nicht allen. Ein Plädoyer von Chefredakteur Karsten Kammholz für eine unangenehme Debatte.

Bahn-Netz in der Region an Belastungsgrenze: Die Bahn will ab 2024 kräftig in ihr Schienennetz investieren. Noch ist nicht klar, wann welche Abschnitte an der Reihe sind. Doch eine wichtige Strecke in der Region gehört auch dazu - mit Folgen für die Fahrgäste.

Beim Wurstmarkt in Bad Dürkheim fehlt Personal: Zehn Wochen vor dem Start herrscht ein großes Stühlerücken auf dem größten Weinfest der Welt. Doch durch die Pandemie gibt es einige Veränderungen auf dem Volksfest.

Wie Rentnerinnen und Rentner mit Sport mobil und schmerzfrei bleiben: Experten raten je nach Zielsetzung und Fitnesszustand zu individuell angepassten Trainingsmethoden für Kraft und Ausdauer. Dafür gibt es vielfältige Möglichkeiten.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren