Wer häufiger in Lokalen ist, kennt das. In einigen wird das Impfzertifikat überprüft, in anderen nicht. Bei Kontrollen habe man bei fast der Hälfte Verstöße gegen Corona-Regeln festgestellt, schimpfte vor einer Woche Oberbürgermeister Peter Kurz im Hauptausschuss. Auf Nachfrage teilt dazu das Ordnungsamt mit, dass sich die Situation etwas gebessert habe. Am vergangenen Wochenende habe man

...