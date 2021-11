Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Neues Wohngebiet entsteht am Rand von Mannheims Buga-Areal: Im nördlichen Teil des Spinelli-Geländes soll bis zur Bundesgartenschau ein Wohngebiet für 1 000 Menschen entstehen. Wir waren auf der Baustelle, auf der zurzeit viel vorangeht.

Athleten feiern beim Mannheimer SportAward-Gala unter besonderen Bedingungen: Im Rosengarten sind im Rahmen einer festlichen Gala die SportAward Rhein-Neckar vergeben worden. Bei der sechsten Auflage wurden die Trophäen in insgesamt neun Kategorien verliehen.

Ansturm auf dauerhaftes Impfangebot in Heidelberg: Die Termine des dauerhaften Impfangebots sind für die ersten zwei Wochen fast ausgebucht. Bis Dezember sollen weitere Teams mit der Arbeit beginnen.

So reagieren Mannheimer und Mannheimerinnen auf die Klimakonferenz: Die Ergebnisse des Weltklimagipfels rufen gemischte Gefühle hervor. Von "eher ernüchternd", über Bestärkung im eigenen Ziel bishin dazu, dass die Ziele nicht zeigen, "in welcher globalen Menschheitskrise" wir uns befänden.

Grüne Bezirksbeiräte wollen in der Mannheimer Innenstadt das Parkverbot auf Gehwegen durchsetzen: In der Mannheimer Innenstadt wird teils heftig ums Parken auf Gehwegen gestritten. Die Bezirksbeiräte der Grünen pochen dabei auf die Rechte der schwächeren Verkehrsteilnehmer und wollen das Parkverbot durchsetzen.

Roche will Mütter vor dem Karriereknick schützen: Nach der Geburt eines Kindes reduzieren viele Frauen ihre Arbeitszeit - mit deutlichen Nachteilen für ihre Karrierechancen. Der Pharma-Konzern Roche will dem entgegenwirken. Die Initiative dazu entstand in Mannheim.

