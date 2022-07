Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Hoch Frido lässt im Juni Mannheimer schwitzen - Schauer erwartet: Sonnig und sehr warm war der Juni. Obwohl es über einen langen Zeitraum nicht geregnet hat, wurde die zu erwartende Niederschlagsmenge fast erreicht. Und auch diese Woche soll es an einem Tag noch regnen.

Walldorfer Katzen-Arrest - FDP schaltet Datenschutzbeauftragten ein: Darf eine private Firma unerlaubt Daten von Katzen und ihren Besitzern sammeln? Die FDP-Fraktion im baden-württembergischen Landtag will diese Frage klären. Hintergrund ist der Katzen-Lockdown in Walldorf.

Polizei im Südwesten verweigert Teilnahme an bundesweiter Studie: Die Polizei in Baden-Württemberg nimmt an einer bundesweiten Studie zu Erfahrungen und Einstellungen von Polizeibeamten nicht teil. Der Hauptpersonalrat sprach sich dagegen aus.

Streit um Gewerbeflächen in Ludwigshafen - das will OB Steinruck erreichen: Der Verband Region Rhein-Neckar und Stadt Ludwigshafen haben unterschiedliche Auffassungen, wo Gewerbeflächen entwickelt werden sollen. Die Oberbürgermeisterin kämpft für die Erweiterung einer Firma in Maudach.

