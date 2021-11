Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Inzidenz in Mannheim über 400: Die Stadt hat am Dienstag 237 Neuinfektionen mit dem Virus gemeldet. Auch ein Todesfall wurde bestätigt.

Impfzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle öffnet wieder: Ab nächster Woche gibt es in der Walzmühle Booster- sowie Erst- und Zweitimpfungen für Personen ab zwölf Jahren.

Ausgebüxte Meerschweinchen stellen Tierretter vor Herausforderungen: An drei Tagen hat die Tierrettung Rhein-Neckar Meerschweinchen in Mannheim eingefangen. Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort war das alles andere als einfach.

Mannheimer CDU sieht keinen Handlungsbedarf nach Eklat um Stadtrat: Thomas Hornung hat sich nach dem Eklat beim CDU-Kreisparteitag im Oktober nicht entschuldigt. Dennoch sieht die Mannheimer Fraktion keinen Handlungsbedarf gegen ihr Mitglied.

Mannheim will Spielplätze in Schwetzinger Stadt sanieren: Bürgerinnen und Bürger beklagen verdreckte Spielplätze in der Schwetzinger Stadt. Nun handelt die Stadt früher als geplant.

