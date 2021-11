Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen bei 406: Ungeimpfte werden vermutlich ab Mittwoch von der Teilnahme am öffentlichen Leben im Südwesten weitgehend ausgeschlossen. Wird die Corona-Alarmstufe ausgerufen, gelten deutlich schärfere Regeln.

Inzidenz in Mannheim nun bei 394 - ein weiterer Todesfall: Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in der Stadt hat sich am Montag mit 97 neuen Fällen auf insgesamt 22.813 erhöht. Eine weitere Person ist verstorben.

Mannheimer Lichtmeile abgesagt: Die Lichtmeile ist aufgrund der aktuellen Corona-Lage abgesagt worden. Die Veranstaltung sollte eigentlich an diesem Wochenende stattfinden.

Adler Mannheim können nach weiteren Corona-Tests aufatmen: Am Montag sind keine weiteren Corona-Fälle bei den Adlern dazugekommen, alle PCR-Tests waren negativ. Nun gibt es auch Klarheit für das CHL-Spiel morgen,

Heidelberger Budenzauber nur für Geimpfte und Genesene: Der Weihnachtsmarkt findet unter allen Umständen statt - auch bei Ausruf der Corona-Alarmstufe des Landes. Dann gilt jedoch die 2G-Regel. Die Buden werden hierfür eingezäunt.

Brandversuche für Ende November am Mannheimer Fahrlachtunnel geplant: Ein weiterer Schritt in Richtung Öffnung? Am Fahrlachtunnel sind für Ende November Brandversuche geplant, die mit Verkehrsbeeinträchtigungen einhergehen können.

Neuer Mannheimer Rettungshubschrauber bietet mehr Möglichkeiten: Die DRF Luftrettung setzt eine modernere Maschine ein, die mehr Platz bietet. Außerdem gibt es moderne Technik für den Piloten oder die Pilotin.

