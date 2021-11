Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Fahrlachtunnel - Richtlinie wirft Fragen auf: Vor 15 Jahren verschickte das Verkehrsministerium eine neue Richtlinie zur Sicherheit in Tunneln. Im Odenwald wurde der Saukopftunnel daraufhin komplett nachgerüstet. Was damals im Fahrlachtunnel geschah, ist weiter unklar.

Impfen bald auch in Weinheim, Hockenheim, Leimen und Bammental: Der Rhein-Neckar-Kreis stockt seine Impfteams auf und bietet nun an vier weiteren Standorten ein regelmäßiges Impfangebot. Dort werden bald auch Erst-, Zweit- und Drittimpfungen angeboten.

In den Mannheimer Gemeinderat dürfen auch weiter Ungeimpfte: Für die Teilnahme genügt ein negativer Schnelltest, unabhängig vom individuellen Impfstatus der Mitglieder. Ein Stadtsprecher bedauert das Missverständnis um eine vermeintlich neue 2G-plus-Regel.

Ludwigshafen lenkt ein - Ab Dienstag gilt auf dem Weihnachtsmarkt 2G: Bislang gab es für den Ludwigshafener Weihnachtsmarkt und das Winterdorf keine Eintrittsbeschränkungen. Das ändert sich nächste Woche.

Schärfere Corona-Regeln ab Donnerstag - auch für 12- bis 17-Jährige: Für Ungeimpfte wird es in Baden-Württemberg immer enger - selbst für junge Leute. Ob die Maßnahmen reichen, wird schon jetzt bezweifelt.

„Let’s Dance“ in Mannheim - Jetzt gilt bei der Show 2G: Zwei Jahre nach dem letzten Besuch ist die Tanzshow wieder zu Gast in der Quadratestadt. Corona-bedingt gelten für die Live-Show am Samstag, 20. November, in der SAP Arena strenge Einlass-Regeln.

Wie gut sind die Klima-Ziele von BASF und HeidelbergCement?: Die Chemie- und die Zementindustrie stoßen viel CO2 aus - die beiden Konzerne haben sich deshalb hohe Einsparziele gesteckt. Klimaexperte Manfred Fischedick erklärt, was von den Programmen zu halten ist.

Spaltung der Ludwigshafener Grünen - Versöhnung rückt in weite Ferne: Für einen kurzen Moment sah es so aus, als könnte die gespaltene Stadtratsfraktion der Grünen in Luwigshafen wieder zusammenfinden. Jetzt gibt es neuen Ärger.

