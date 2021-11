Ludwigshafen lenkt ein: Ab Dienstag gilt auf dem Weihnachtsmarkt 2G

Ludwigshafen. Ab kommender Woche wird auch auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz die 2G-Regel greifen. Das teilte die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) am Freitagnachmittag mit. Gleiches gilt für das Winterdorf vor der Rhein-Galerie. Die neuen Zugangsbeschränkungen sollen ab Dienstag, 23. November, gelten. "Mit dieser Maßnahme wollen beide Veranstalter der Dynamik der aktuellen Entwicklung Rechnung tragen", heißt es in der Mitteilung. Weitere Details sollen am Montag veröffentlicht werden.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz läuft seit Mittwoch vergangener Woche. Auf Basis der Landesverordnung hat die Lukom auf Einlasskontrollen hinsichtlich 2G oder 3G verzichtet. An der Regelung gab es zuletzt viel Kritik, nicht zuletzt durch Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte am Donnerstag gesagt, über verschärfte Regeln für Weihnachtsmärkte müsse noch einmal nachgedacht werden. Das Land hatte dazu die Verantwortung bislang den Kommunen überlassen.