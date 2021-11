Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Bund-Länder-Runde plant Corona-Impfpflicht bei bestimmten Gruppen - neue Regeln festgelegt: Die Länder wollen Beschäftigte unter anderem in Krankenhäusern und Pflegeheimen zur Corona-Impfung verpflichten. Zudem sollen bei Überschreiten bestimmter Belastungsschwellen in den Kliniken nach dem Willen von Bund und Ländern einheitlich schärfere Corona-Maßnahmen greifen

Stadt Mannheim richtet Mini-Impfzentrum im Rosengarten ein: Die Stadt Mannheim will ihre fortan vier kommunalen Impfteams (hinzu kommen drei weitere vom Land) unter anderen nutzen, um eine Art Mini-Impfzentrum im Rosengarten einzurichten.

Wie die Verdrängung der Bewohner in Mannheim-Jungbusch gestoppt werden soll: Werden Bewohner aus dem Mannheimer Stadtteil Jungbusch verdrängt, weil sie gestiegene Mieten nicht mehr bezahlen können? Die SPD ist davon überzeugt und will nun dagegen vorgehen.

Baden-Württemberg stellt Mobile Impfteams bereit - verzichtet aber weiter auf überregionale Impfzentren: Das Land Baden-Württemberg baut seine Impfstrategie aus. Warum Gesundheitsminister Manne Lucha im Kampf gegen das Virus auf kleine Impfstützpunkte statt auf das Wiederhochfahren der Impfzentren setzt.

Anwohnerparken in Heidelberg kostet ab Januar dreimal so viel: Ab Januar 2022 soll das Parken für Anwohner in Heidelberg deutlich teurer werden: Statt bisher 36 Euro (inklusive Besucherkarten) könnten dann 120 Euro pro Jahr fällig werden - 2023 sollten es erst sogar 240 und schließlich ein Jahr später 360 Euro sein.

