Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Endgültiges Aus für Karlsternlauf in Mannheim-Käfertal möglich: Teure Sicherheitsauflagen wegen der Klimaschäden im Käfertaler Wald sind die Ursache für die Absage des beliebten Karlsternlaufs im Mannheimer Stadtteil Käfertal. Für die Veranstaltung droht sogar das endgültige Aus.

Gutachten zum Mannheimer Carl-Benz-Stadion - Sanierung dauert vier Jahre: Wie soll es mit dem Carl-Benz-Stadion weitergehen? Darüber wurde am Donnerstagabend im Sportausschuss diskutiert. Sanierung ja, aber kommt gar ein Neubau? Zwei Orte bleiben dafür in der engen Auswahl.

Spargelernte in der Region Rhein-Neckar - Für wen es läuft und wer klagt: Ein Überangebot an Spargel aus Norddeutschland und dem Ausland drückt die Preise. Die Spragel-Zwischenbilanz in der Pfalz, in Lampertheim oder Hockenheim fällt unterschiedlich aus. Krieg und Inflation spielen eine Rolle.



Rhein-Neckar Löwen verlieren gegen Göppingen 28-30: Die Löwen bringen sich gegen ersatzgeschwächte Göppinger selbst um den Sieg und verlieren 28:30. Die Badener erlaubten sich in der entscheidenden Phase gegen einen ausgelaugten Gegner zu viele Aussetzer.

Heidelberger Hölderlin-Gymnasium hat nun einen Schulhof auf zwei Ebenen: Dreieinhalb Jahre Baustelle liegen hinter Schülern und Lehrerinnen des Hölderlin-Gymnasiums. Nun ist alles fertig- und es benötigt keine Wache mehr auf dem Pausenhof.

Fauler Pelz - Minister Lucha bietet Heidelberg Vertrag und Ehrenwort an: Der Faule Pelz soll für den Maßregelvollzug genutzt werden. Sozialminister Manne Lucha besuchte am Donnerstagabend den Heidelberger Gemeinderat und warb um Zustimmung - und gab ein Versprechen ab.

Radreport 2022 - Die Heidelberger radeln besonders gerne: Wie hoch ist der Radverkehrsanteil in Baden-Württemberg? Spitzenreiter ist Heidelberg - und Mannheim holt auf. Das ist dem Radreport 2022 zu entnehmen, den Verkehrsminister Winfried Hermann in der Quadratestadt vorstellte.

Mannheimer Johanniter für Fluthelfer-Einsatz geehrt: Sie fuhren gleich los, als das Hochwasser viele Menschen in Nordrhein-Westfalen im Sommer 2021 obdachlos machte, und sie haben Schlimmes erlebt. Jetzt, wegen Corona verspätet, wurden sie geehrt.

