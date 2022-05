Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer war wie gut - die Zeugnisse für die SVW-Profis: Mit Platz fünf erreichte der SV Waldhof die beste Platzierung seit dem Drittliga-Aufstieg, verpasste allerdings auch nur ganz knapp die Ränge Richtung 2. Liga. Diese Redaktion vergibt die Zeugnisse für die SVW-Profis.

Beliebter Wasserspielplatz im Mannheimer Herzogenriedpark fällt weg: Ärger um den Herzogenriedpark: Wegen der Sanierung der Multihalle soll der Zaun versetzt werden – dafür muss auch der Wasserspielplatz weichen. Der Gemeinderat vermisst die Einbeziehung der Bezirksbeiräte.

Schrille Gartenparty im Château Pompöös - so war die Geburtstagsfeier von Harald Glööckler: Modedesigner Harald Glööckler feierte mit Promis und Vertretern aus Wirtschaft und Medien ein stilvolles Fest auf seinem Anwesen an der Weinstraße. Unsere Mitarbeiterin hat sich unter die Gäste gemischt.

Nachbesserungen beim Verkehrsversuch in Mannheim gefordert: IHK, Handelsverband und Werbegemeinschaft kritisieren unter anderem Staus auf der Erbprinzenstraße und der Konkordienstraße. Zudem fordern sie ein Vorgehen gegen Poser und Raser am Einang der Fressgasse.

Umfrage der Universität Mannheim - viele Betriebe scheuen Investitionen und Neueinstellungen: Der Ukraine-Krieg wirkt sich auf die Zukunftsplanung der Unternehmen in Deutschland negativ aus. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Universität Mannheim. AdUnit Mobile_Pos3 AdUnit Content_2

Bei Bäcker Peter Kapp in Edingen bleibt bald der Ofen kalt: Mehr als 100 Jahre Familientradition gehen zu Ende. Bäckermeister Peter Kapp schließt seinen Handwerksbetrieb in Edingen nach Pfingsten. Viele Kunden sind fassungslos.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Im neuen Newsletter “MM Business Class” informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region. Jetzt kostenfrei anmelden und jeden Mittwoch den Newsletter “MM Business Class” erhalten!