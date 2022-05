Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Stadtfest verläuft friedlich: Auch nach zwei Jahren Corona-Pause hat das Mannheimer Stadtfest nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Polizei und Veranstalter schätzten 330.000 Besucher am Wochenende - die Straßenparty verlief absolut friedlich.

Kommentar zum Mannheimer Stadtfest: Peter W. Ragge meint, die Menschen wollten Corona und Krieg endlich vergessen. Er beobachtete friedlich feiernde Massen und findet das Konzept gelungen.

Interview mit Ralf Heller und Thorsten Riehle: Künstlerinnen und Künstler bedanken sich mit zwei Konzerten bei Mannheims Corona-Helferinnen und -Helfer. Thorsten Riehle und Ralf Heller erklären, was dahintersteckt - und ob die Pandemie in Mannheim vorbei ist

Katzen-Lockdown in Walldorf: Im Walldorfer Süden dürfen Katzen bis Ende August nicht ins Freie gelassen werden. Auf diese Weise sollen brütende Haubenlerchen geschützt werden. Doch es bleiben viele Fragen - nicht nur bei Tierbesitzern.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Im neuen Newsletter “MM Business Class” informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region. Jetzt kostenfrei anmelden und jeden Mittwoch den Newsletter “MM Business Class” erhalten!

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3