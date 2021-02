Sie wollen die neuesten Informationen immer direkt in Ihr Postfach? Dann sind Sie hier genau richtig. Bereits jetzt bieten wir Ihnen vier tolle Newsletter an, für die Sie sich auf dieser Seite ganz einfach anmelden können.

Mittagsnews

Immer werktags stellen wir Ihnen zur Mittagszeit die wichtigsten Inhalte des Tages zusammen. Sie bekommen einen Überblick über das aktuelle Geschehen in der Region, welche Artikel in den vergangenen 24 Stunden am häufigsten gelesen wurden, Meinungsbilder sowie direkte Verlinkungen zu den aktuellsten multimedialen Inhalten auf unserer Webseite.

Themen-Newsletter: Coronavirus

Sie erhalten werktäglich um 19 Uhr einen Überblick über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf die weiterhin aktuelle Coronapandemie. Dabei stellen wir Ihnnen nicht nur die aktuellsten Nachrichten zusammen, sondern bieten Ihnen auch eine eigene Service & Ratgeber Rubrik, die sich mit den alltäglichen Fragen zu Corona beschäftigt.

Buwe-Newsletter

Ein Muss für alle Fans des SV Waldhof und diejenigen, die es noch werden wollen! In diesem Newsletter fassen unsere Sportredakteure Thorsten Hof und Alexander Müller auf unterhaltsame Art und Weise die Ereignisse der Woche zusammen, ordnen diese ein, geben einen Ausblick auf das kommende Spiel und versuchen sich mit Ihrem Ergebnistipp als Orakel für das anstehende Spiel. Der Newsletter erscheint während der Saison immer am Freitag pünktlich vor dem Spieltag.

Neckar-Bergstraße-Newsletter

Mit diesem Newsletter, der immer donnerstags erscheint, erhalten Bewohner der Städte Ladenburg und Schriesheim, der Gemeinden Ilvesheim, Edingen-Neckarhausen, Heddesheim und Hirschberg sowie der Mannheimer Stadtteile Seckenheim und Friedrichsfeld einen Überblick über die wichtigsten Themen der zurückliegenden Woche. Ausblicke, Fotostrecken sowie exklusive Online-Inhalte, die über die gedruckte Zeitung hinausgehen, runden das Angebot ab.