Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Schwerer Unfall auf A6: Bei einem Unfall auf der A 6 zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen ist ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Zur Bergung des Fahrzeugs soll die Autobahn voll gespert werden.

Mannheimer Kurpfalzschule: Betriebsrentner erhalten erstes Geld seit dreieinhalb Jahren: Vor dreieinhalb Jahren war das "Kurpfalz" in Mannheim zahlungsunfähig. Seitdem warten 26 ehemalige Lehrkräfte auf zwei Drittel ihrer Betriebsrente. Jetzt floss erstes Geld, die große Nachzahlung steht noch aus.

Historische Wandgemälde in Wallstadt entdeckt: "Sensationell": Bei der Sanierung des historischen Gasthauses Pflug sind in Wallstadt historische Wandgemälde aufgetaucht. Bei der Restaurierung ruhen die Hoffnungen auch auf ehemaligen Gästen.

Frühchen darf Speyerer Klinik verlassen: Nach 13 Wochen auf der Frühgeborenen-Station des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer hat ein Baby zusammen mit seiner Mutter die Klinik verlassen können.

BASF bringt tränenlose Zwiebel auf den Markt: Die Sunion soll süß und mild schmecken und vor allem eins: keine Tränen beim Schneiden verursachen. Seit Februar ist die Zwiebel auch in Supermärkten der Region erhältlich. Fragen und Antworten.

