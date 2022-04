Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Fünf Feuerwehrleute bei schwerem Unfall mit Einsatzfahrzeug verletzt: Bei einem Unfall zwischen Mauer und Wiesloch-Schatthausen sind fünf Feuerwehrmänner im Alter zwischen 28 und 61 Jahren verletzt worden. Das Fahrzeug blieb nach dem Unfall auf dem Dach liegen.

Adler senden Botschaft an sich und ihre Fans: Beim 4:1 gegen Wolfsburg zeigt Mannheim, was in dieser Saison noch möglich sein kann. Zum Hauptrundenabschluss warten am Sonntag die Krefeld Pinguine – dann können die Play-offs kommen.

So will die Ampelkoalition Staatsleistungen an Kirchen abschaffen: Die Ampelkoalition will das Verhältnis des Staats zu den Kirchen neu regeln. Lars Castellucci, der Religionsbeauftragte der SPD, äußert sich dazu im Interview mit dieser Redaktion.

Wie an der Mosaikschule in Ludwigshafen aus Bewegung Musik entsteht: Seit einigen Wochen kommt an der Förderschule in Ludwigshafen ein besonderes Gerät zum Einsatz. Der Motion Composer wandelt Bewegungen in Klänge um und ermöglicht so auch motorisch beeinträchtigen Kindern Musik zu machen.

Lars Danielssons mitreißender Gruß von Mannheim nach Lwiw: Starkes Kuratorenkonzert vom schwedischen Bassisten Lars Danielsson mit Pianist Grégory Privat beim Neuen Deutschen Jazzpreis in der Alten Feuerwache.

So sieht die Dienstwagenflotte von SAP aus: 17 000 Fahrzeuge umfasst die Dienstwagen-Flotte von SAP in Deutschland. Doch das Unternehmen unterstützt auch alternative Mobilitätsangebote, die immer häufiger nachgefragt werden. Ein Überblick.

Diese Clubs in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen haben wieder auf: Ob Hip-Hop, Latin Grooves oder Techno - in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen ist in Sachen Ausgehen ein großes Angebot. Doch welche Discos sind nun nach der Pandemie wieder geöffnet? Wir haben uns in der Region umgeschaut.

Der Winter ist zurück in der Region: Mit kalten Temperaturen und Schnee in den Höhenlagen. Impressionen vom Heidelberger Königstuhl.

