Gemeinsam mit Magenta Sport verlosen wir 1 x 2 VIP-Tickets für das nächste Heimspiel der Adler Mannheim gegen die Iserlohn Roosters am 25.2.21. Sichern Sie sich jetzt die Chance live beim Spiel dabei zu sein! Im Stadion sind die aktuell gültigen Corona Regelungen zu beachten. Einsendeschluss ist der 18.2.21 um 15 Uhr. Der Gewinner wird per Losentscheid unmittelbar nach Gewinnspielende ermittelt und schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Zur Teilnahme füllen Sie das untenstehende Gewinnspielformular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Viel Glück!