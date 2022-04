Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Die Hintergründe zur geplanten Geothermie-Anlage im Raum Mannheim: In zwei bis drei Jahren soll im Großraum Mannheim eine Geothermie-Anlage in Betrieb gehen: Wer was plant und warum im Überblick.

Mannheimer Jugendherberge bald keine Anlaufstelle mehr für Geflüchtete: Die Stadt Mannheim muss die Jugendherberge als Erstaufnahmestelle für Geflüchtete ab Mitte April verlassen. Die provisorische Einrichtung zieht dann nach Neuhermsheim.

Wegen Russland-Geschäften - Demo vor BASF-Werksgelände in Ludwigshafen: Eine ausgewählte Gruppe von Ukrainerinnen, Ukrainern, deren Freunden und Helfern hat am Dienstag vor dem Werksgelände der BASF in Ludwigshafen gegen deren Russlandgeschäfte demonstriert. Das Unternehmen erklärt sich.

Am Bahnhofsvorplatz in Mannheim beginnen die Gleisarbeiten: Am Mannheimer Bahnhofsvorplatz haben die Arbeiten für das vierte Gleis begonnen. Bis Oktober soll der Umbau abgeschlossen sein. Die Tiefgarage unter dem Willy-Brand-Platz steht schon viel früher wieder zur Verfügung.

Waldhof-Präsident Beetz prognostiziert weitere Insolvenzen in der 3. Liga: Der wiedergewählte Waldhof-Präsident Bernd Beez prophezeit, dass die Pandemie-Folgen die 3. Liga noch hart treffen werden - den SVW sieht er trotz der Krise gut und solide aufgestellt.

