Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV Waldhof verschenkt in Zwickau Platz vier: Beim 1:1-Unentschieden in Zwickau lässt der SV Waldhof erneut klare Möglichkeiten liegen. Boyamba vergibt sogar einen Handelfmeter. Das ist zu wenig im Aufstiegsrennen.

Bronzebüste für Helmut Kohl im Speyerer Domgarten enthüllt: An diesem Sonntag wäre Altkanzler Helmut Kohl 92 Jahre alt geworden. Anlässlich seines Geburtstages wurde im Garten des Doms in Speyer eine Bronzebüste des Politikers enthüllt.

Adler verlieren mit 2:3 in Krefeld: Eine Woche vor dem Play-off-Start verlieren die Adler Mannheim ihr letztes Hauptrundenspiel beim abgeschlagenen Schlusslicht Krefeld Pinguine mit 2:3 nach Verlängerung.

Tödlicher Unfall an Bürstädter Bahnübergang: Ein 70-jähriger Bürstädter wurde an einem unbeschrankten Fußgängerübergang von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt.

Wegfall der Corona-Maßnahmen: Die meisten Corona-Regeln sind in weiten Teilen Deutschlands passé. Vielerorts ist etwa Shoppen ohne Maske möglich. Aber zahlreiche Bürger wollen den Schutz laut einer Umfrage freiwillig weiter tragen.

Neuer Deutscher Jazzpreis in Mannheim: 18 Musiker hätten auf drei Bands verteilt in der Alten Feuerwache um den Neuen Deutschen Jazzpreis (NDJ) spielen sollen. Vier davon fielen quarantänebedingt aus. Am Ende gewinnt das Kollektiv.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2