13 Wochen nach dramatischer Geburt - Frühchen verlässt Speyerer Klinik

Speyer. Nach 13 Wochen auf der Frühgeborenen-Station des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer hat ein Baby zusammen mit seiner Mutter die Klinik verlassen können. Wie das Krankenhaus am Mittwoch mitteilt, kam der Junge in der 24. Schwangerschaftswoche und somit rund vier Monate zu früh auf die Welt. Seine Mutter, eine rumänische Erntehelferin, war zu Fuß in die Notaufnahme der Kandeler Südpfalzklinik gekommen, nachdem ihre Wehen viel zu früh eingesetzt hatten.

Laut Pressemitteilung hätte die Geburt "nicht dramatischer ablaufen können". Das Krankenhaus verfügt über keine Geburtshilfe. Das Notfall-Team des Hauses und ein herbeigerufener Gynäkologe brachten das nur 720 Gramm schwere Frühchen im Schockraum auf die Welt. Anschließend kamen Mutter und Baby zur weiteren Erstversorgung nach Speyer. Nach 13 Wochen auf der Frühgeborenen-Station wiegt das Kind inzwischen 2660 Gramm und konnte die Klinik gesund und mit seiner Mutter verlassen.