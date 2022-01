Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Adler starten mit 5:1-Sieg gegen die Haie ins Jahr: Nach zuletzt zwei Niederlagen sind die Adler Mannheim mit einem souveränen Auswärtserfolg ins neue Jahr gestartet. Mit 5:1 setzte sich die Mannschaft am Sonntagnachmittag bei den Kölner Haien durch.

Corona-Inzidenz in Mannheim leicht gestiegen - ein neuer Todesfall: Mit 77 neuen auf das Coronavirus positiv getesteten Personen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Sonntag auf 235,1 gestiegen. Auch in der Region haben sich die Inzidenzen leicht erhöht.

Mannheimer Retter, Feuerwehr und Polizei ziehen Silvester-Bilanz: Erst "schwer einzuschätzen", dann "erleichtert": Wir haben uns bei Mannheimer Retterinnen und Rettern, Notärzten, Feuerwehrleuten und der Polizei umgehört, wie der Jahreswechsel für sie war.

Kommentar: Peter W. Ragge freut sich zwar, dass sich sehr viele Menschen an die Kontaktbeschränkungen halten. Doch er fürchtet auch die negativen Folgen des Rückzugs ins eigene Wohnzimmer.

Das lange Warten auf das Wunschauto - ein Geduldspiel: Wegen Halbleitermangel dauert die Auslieferung eines Neuwagens derzeit mehrere Monate. Ein Umstand, der auch die Preise für Gebrauchtwagen in die Höhe treibt.

Bürgermeister Metz will "Zeit ohne Bäder" in Ilvesheim möglichst kurz halten: Kombibad, Corona-Pandemie und teure Hallensanierungen: Im Jahresgespräch mit dem "MM" hat Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz auf 2021 zurück und auf 2022 voraus geblickt.

Neuverpflichtung: Der SV Waldhof Mannheim hat den 20-jährigen Justin Butler vom FC Ingolstadt bis zum Saisonende ausgeliehen. Butler ist bereits mit der Mannschaft auf dem Weg ins Trainingslager in Belek und wird für die Mannheimer mit der Nummer 31 auflaufen.

Mit der Premiere „Rising“ startet der Tanz ins neue Jahr: Es war die erste Mannheimer Uraufführung an einem Silvesterabend - mit der Premiere „Rising" starten am Nationaltheater choreographische Karrieren und das neue Jahr.

