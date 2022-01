Adler starten mit 5:1-Sieg gegen die Haie ins Jahr

Köln. Nach zuletzt zwei Niederlagen sind die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem souveränen Auswärtserfolg ins neue Jahr gestartet. Mit 5:1 (1:0/3:0/1:1) setzte sich die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am Sonntagnachmittag bei den Kölner Haien durch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eishockey Adler mit deutlichen Sieg in Köln 16 Bilder Mehr erfahren

Vier ihrer fünf Tore erzielten die Adler im Powerplay. Nach einer Fünf-Minuten-Strafe gegen den Kölner Alexander Oblinger sorgte Markus Eisenschmid in der dritten Minute für die frühe 1:0-Führung im Traditionsduell. Im zweiten Abschnitt schwächten sich die Haie mit weiteren Zeitstrafen immer wieder selbst. Die Mannheimer, die auf elf Spieler verzichten mussten, nutzten das gnadenlos aus. Nach dem 2:0 durch den Ex-Kölner Jason Bast (28.) legten Tim Wohlgemuth (35.) und Nigel Dawes (39.) zwei weitere Powerplay-Treffer zum 3:0 und 4:0 nach. Auch das 5:0 durch Luca Tosto (55.) fiel in Überzahl. Maximilian Kammerer gelang der Kölner Ehrentreffer zum 1:5-Endstand (58.).

Am Dienstag (18.30 Uhr) bestreiten die Adler ihr viertes Auswärtsspiel in Folge, es geht zu den Nürnberg Ice Tigers. Am Freitag (19.30 Uhr) sind die Blau-Weiß-Roten zu Gast bei den Iserlohn Roosters, ehe sie am Sonntag (19 Uhr) im Süd-West-Duell gegen die Schwenninger Wild Wings zum ersten Mal im neuen Jahr in der SAP Arena antreten.

Das Spiel zum Nachlesen