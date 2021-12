Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit aller Vorsicht in die Türkei: Der SV Waldhof bricht am Sonntag ins Trainingslager in die Türkei auf. Die Mannheimer unternehmen alles, um neue Corona-Fälle im Team zu verhindern.

Corona-Lage in der Region: Das Infektionsgeschehen hat am Freitag wieder zugenommen. Sowohl in Mannheim als auch in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis erhöhten sich die Inzidenzen. Auch im Land stieg der Wert. Abgenommen hat die Intensivbettenbelegung.

"Ungeimpfte jetzt richtig in Gefahr": Der Omikron-Anteil nimmt laut Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) rasant zu. Virologen haben sich vorsichtig optimistisch über die möglichen Auswirkungen der Omikron-Welle in Deutschland geäußert - zugleich wird aber vor einer wachsenden Gesundheitsgefahr für Ungeimpfte gewarnt.

Dieb bringt Tringeldkasse mit 1,20 Euro zurück: Ein Dieb hat eine Tringeldkasse in Speyer gestohlen und dann wieder zurückgebracht. Trotz der späten Einsicht des Mannes sei ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen ihn eingeleitet worden.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.