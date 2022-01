Prosit Neujahr! Den traditionellen Trinkspruch haben sich in der Silvesternacht 2021/22 wieder nur wenige Menschen direkt wünschen können. Feiern gar nicht oder nur in ganz kleinen Gruppen, keine großen Partys und kein Tanz, Verkaufsverbot für Böller und Alkoholverbot an beliebten Plätzen der Innenstädte – zum zweiten Mal hat die Corona-Pandemie einen Jahreswechsel geprägt und für viele

...