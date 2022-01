Rhein-Neckar. Was war los am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Auf Neujahrsbaby Sofia folgen Zwillinge in Ludwigshafen: Bereits 24 Minuten nach Mitternacht erblickte die kleine Sofia als erstes Kind im neuen Jahr in Ludwigshafen das Licht der Welt. Kurz darauf kamen Zwillinge im Marienkrankenhaus zur Welt.

Corona-Lage in der Region: Das Infektionsgeschehen hat sich am Neujahrstag entspannt. In Mannheim sank die Inzidenz leicht, in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis deutlich. In Baden-Württemberg stieg der Wert dagegen an.

Steigende Energiepreise belasten 2022 viele Haushalte: Vor allem die Corona-Pandemie hat den Energiemarkt durcheinandergewirbelt. Im Großhandel sind die Preise für Strom und Gas in die Höhe geschnellt. Das trifft auch Verbraucherinnen und Verbraucher.

