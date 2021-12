Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Kliniken erleichtert über Verkaufsverbot für Böller: Handverletzungen, Fingeramputationen, geschädigte Augen - um Krankenhäuser in Pandemie-Zeiten nicht zusätzlich zu belasten, gab's dieses Jahr keine Böller zu kaufen. Die Kliniken begrüßen diese Entscheidung. Dass das Verkaufsverbot fruchtet, habe man im vergangenen Jahr eindeutig festgestellt, ist beispielsweise von der BG Klinik in Ludwigshafen-Oggersheim zu hören.

Tiefgarage unter dem Mannheimer Collini Center muss geräumt werden: Diese Hiobsbotschaft ärgert Mieter. Bis zum 31. Januar müssen ihre Autos raus aus der Tiefgarage des Collini Centers. Die Stadt Mannheim hat aber noch weitere Neuigkeiten rund um den geplanten Abriss des Bürokomplexes parat.

Die aktuellen Corona-Zahlen: Trotz 130 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Mannheim innerhalb eines Tages sinkt die Inzidenz. Auch im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg fallen die Werte leicht. Im Südwesten allgemein ist hingegen ein Aufwärtstrend zu beobachten.

3000. Baby des Jahres: 2021 sind im Universitätsklinikum Mannheim so viele Kinder wie noch nie geboren worden. Frühchen Leon hat jetzt eine Rekordmarke aufgestellt.

Fähre in Neckarhausen außer Betrieb: Zuerst das Hochwasser, jetzt die Technik - wegen eines Schadens an der Kette kann das Fährboot derzeit nicht übersetzen.

Wie ein Kartell des Schweigens den Täter jahrzehntelang schützt: Ein Bericht deckt Missbrauch und Grenzverletzungen am Heidelberger Institut für Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie auf.

Adler in Bietigheim gefordert: Können die Adler Mannheim nach der unnötigen Niederlage in Wolfsburg wieder in die Erfolgsspur zurückkehren? Um 19.30 Uhr beginnt die Partie gegen Bietigheim - wir begleiten das Spiel in unserem Liveticker.

