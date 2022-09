Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Baustart für einen 60 Meter hohen Büroturm in Mannheim: Auf dem Gelände der früheren ABB-Turbinenfabrik im Mannheimer Stadtteil Käfertal Wir erklären, wie es mit dem Projekt nun weitergeht.

Mahnwache für 150 Jahre alten Kastanienbaum in Feudenheim Nachdem im Mannheimer Stadtteil Feudenheim eine 150 Jahre alte Rosskastanie gefällt wurde, haben zwei Bürgerinitiativen zu einer Mahnwache vor der Kulturhalle aufgerufen. Dort stellt der Bezirksbeirat viele unbequeme Fragen.

Prominenter Gast lobt Normannen-Ausstellung in Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen: Ausstellungseröffnung: Warum die Normannen-Ausstellung in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen den Blick auf Europa vertieft und was die Franzosen dazu sagen. Nun war eine absolute Kennerin zu Gast in Mannheim.

Es wird wieder gefeiert - Der Heidelberger Herbst ist zurück: Fassbieranstich mit Weinkönigin. Nach zwei Jahren Pause findet am Wocheneden 24. und 25. September der Heidelberger Herbst statt. Das Programm ist bunt und reicht von Rockmusik bis Mittelalter.

Diskussion am Mannheimer ZEW - Wie die Energiekrise ein Treiber für die Klimapolitik sein kann: Kann man in Zeiten der Energiekrise überhaupt noch Klimapolitik machen? ZEW-Forscher Sebastian Rausch, Grünen-Politikerin Franziska Brantner und BASF-Managerin Saori Dubourg haben eine klare Meinung dazu.

Wie eine Ludwigshafenerin ihr Glück auf Hawaii gefunden hat: Sie schlief im Dschungel in einer Hängematte und taucht ohne Sauerstoff auf den Meeresgrund. Katrin Skeele war eine Weltenbummlerin, inzwischen lebt sie mit Mann und Kind auf Hawaii und bietet Katamaran-Touren an.

Holz, Benzin und Teile von Solaranlagen - Diebe entdecken Energiekrise für sich: Die Energiekrise lässt Öl-, Gas, auch Strompreise steigen. Hausbesitzer bauen um, wollen sich eine moderne Heizung oder Photovoltaikanlagen anschaffen. Das lockt Diebe. Wie man sich schützen kann.

Pflegepersonal ins Mannheimer Oststadttheater eingeladen: Bei der Premiere von "Kindsköpfe" im Oststadttheater waren alle Mitarbeitenden des Mannheimer Pauline-Maier-Hauses eingeladen. Wer die Idee hatte und warum gerade Pflegepersonal über die schwere Pandemiezeit hinaus Anerkennung verdient hat.

