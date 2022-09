Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Nach Chemieunfall - Die Gefahr geht in Mannheim nicht nur vom Hafen aus: Wie Mannheim für extreme Lagen gerüstet ist - Erster Bürgermeister Christian Specht und Jens Stiegel, stellvertretender Amtsleiter der Mannheimer Feuerwehr, sprechen über Hintergründe und Folgen des Chemieunfalls.

Kritik an "Kandidat-O-Mat" für Heidelberg Er soll eine Hilfe bei der Wahlentscheidung sein und Lust machen, am 6. November zur OB-Wahl in Heidelberg zu gehen. Doch am "Kandidat-O-Mat" entzündet sich laut Kritik.

Kita-Streit in Mannheim-Sandhofen geht in die nächste Runde: Frust im Mannheimer Stadtteil Sandhofen: Die seit Jahren geplante Kita im Werner-Nagel-Ring erhitzte im Bezirksbeirat wieder die Gemüter. Warum selbst Bürgermeister Christian Specht kaum Worte für das Chaos findet.

Feiern in der Region - „Sie sollen uns das Licht lassen“: Aktuell läuft der Dürkheimer Wurstmarkt und die Weihnachtsmärkte stehen vor der Tür. Allerhand zu tun für die Schausteller also. Doch die Branche fürchtet die Energiekrise. Müssen nun die Lichter ausgehen?

FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann drängt auf Panzer-Lieferungen: Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann warnt davor, die Gegen-Offensive der Ukraine schon jetzt als Wendepunkt zu sehen. Sie spricht sich für weitere Waffenlieferungen - auch von Panzern - aus.

