Diskussion am Mannheim ZEW: Wie die Energiekrise ein Treiber für die Klimapolitik sein kann

Die Podiumsdiskussion im Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW in Mannheim ist gerade zehn Minuten über die Bühne gegangen, da ist die große Frage des Abends, die der Titel der Veranstaltung formuliert „Europa im Krisenmodus: Was wird aus der Klimapolitik“, schon beantwortet. „Die Krise bietet für Wirtschaft und Verbraucher eine Chance, so schmerzlich sie auch sein mag, sie

...