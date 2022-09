Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Tafeln am Limit: Immer wieder gibt es schwierige Momente im Mannheimer Tafelladen. Was die Inflation mit Menschen dort macht und was die Lage für Kinder in der Stadt bedeutet.

Adler treffen auf den FC Bayern des deutschen Eishockeys: Titelfavorit München kauft sich eine hochkarätig besetzte Mannschaft zusammen, die ab 2024 Fans in den neuen SAP Die Bayern setzen auf eine Taktik, die an den deutschen Fußball-Rekordmeister erinnert.

Rhein-Neckar Löwen Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze gewinnt in der Handball-Bundesliga beim TVB Stuttgart mit 43:30. Und bleibt in dieser Saison noch ohne Minuspunkt.

Zwei große Namen hinter der Bande der Adler: Die Co-Trainer Marcel Goc und Jochen Hecht geben im Interview einen Einblick in ihr Trainer-Sein und ihre Ideen für die Saison.

Groß-Konflikt des Mittelalters endet in Worms: Papst gegen Kaiser - im Hochmittelalter standen sich diese beiden Institutionen gegenüber. Bekannt ist der Konflikt als Investiturstreut. Der Friedensvertrag, das Wormser Konkordat, wird am 23. September 900 Jahre alt.

Wirkung und Genuss von Kaffee: Das Getränk ist gesund. Allerdings in Maßen. Das wissen wir. Doch was macht Kaffee mit uns? Wie viele Tassen am Tag sind empfohlen und welche Rollen spielen Milch und Zucker? Ein Überblick.

Sternstunden-Momente im Mannheimer Musikclub Ella & Louis: Das Thomas Siffling Organ Groove Quartet hat die neue Spielzeit eröffnet. Die Fans des Jazzclubs konnten es wohl kaum erwarten - das Konzert war restlos ausverkauft.

Fähre Neckarhausen in schwerem Fahrwasser: Weil Personal fehlt, muss der Betrieb der kommunalen Fähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg Wir haben bei der Gemeinde Edingen-Neckarhausen nachgehakt.

