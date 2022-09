Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Aktion gegen "wildgeparkte" E-Scooter in Mannheim: Am Freiwilligentag hat sich der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein eine besondere Aktion ausgedacht, um auf die Gefährdung von (seh)behinderten Menschen durch "wildgeparkte" E-Scooter aufmerksam zu machen.

So steht es um die Bauarbeiten für die Bundesgartenschau in Mannheim: Der letzte Seilbahn-Mast steht bald, doch die Schweißarbeiten an den Segmenten des Panoramastegs ziehen sich länger hin als erwartet

Weiter Ärger um Gehwegparken in der Mannheimer Neckarstadt-Ost: Beim Dauerstreit um das Gehwegparken an der Feudenheimer Straße greift die Stadt mit Bußgeldern gegen die Mannheimer Kleingärtner an den Sellweiden durch. Die haben eine Lösung, wie das Problem behoben werden könnte

Adler Mannheim schieben Generationenwechsel im Tor an: Die Jung-Profis Arno Tiefensee und Florian Mnich sind für die Rolle des Ersatz-Goalie vorgesehen. Die beiden versprechen ihr Bestes zu geben und sind heiß darauf, sich in der Mannschaft zu beweisen

Zio Wintz aus Mannheim bei "The Voice of Germany": Zio Wintz alias Vincenzo Rindone tritt an diesem Freitag in der Sendung „The Voice of Germany“ auf. Der Mannheimer mit sizilianischen Wurzeln hat bereits vier Alben veröffentlicht und hofft, einen der Coaches zu überzeugen

Was Besucher in der REM-Ausstellung "Die Normannen" erwartet: Rund 300 hochkarätige Leihgaben, sehr attraktiv präsentiert – das ist die neue Sonderausstellung „Normannen“ der Reiss-Engelhorn-Museen. Mit vielen aktuellen Bezügen zeigt sie, wie die Kämpfer aus dem Norden ganz Europa geprägt haben

Wie ein Mann in der Südpfalz alte Rebsorten rettet: Der Botaniker Andreas Jung hat hunderte vergessene Rebsorten aufgespürt - und will sie vor dem Verschwinden bewahren. Auch, weil sie Winzern dabei helfen könnten, dem Klimawandel zu trotzen

